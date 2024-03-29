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Пятница, 29 марта 2024, 17:58 мск

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Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё одному участнику организации теракта в «Крокус Сити Холл». Уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад арестован до 22 мая 2024 года.

Назримаду предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе» 22 марта. Восемь из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы. Всем им предъявлено такое же обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибло 143 человека, пострадало – порядка 360.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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