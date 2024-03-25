«Крокус» закрыл свои ТРК: Следственный комитет проведет проверку противопожарной безопасности

Сегодня московские торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ) Vegas закрылись. Речь идет о ТРК «Vegas Крокус сити», который расположен вблизи концертного зала, где произошел теракт, а также «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское». Не исключено, что это связано с проверкой пожарной безопасности, о необходимости которой накануне заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Сегодня все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы», – сообщила администрация ТРК.

Накануне в ходе совещания председатель Следственного комитета России дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла», а также были ли открыты двери запасных выходов.

Судя по всему, дополнительная проверка потребовалась после публикации в СМИ страшных видеокадров, на которых посетителям концертного зала приходилось подручными средствами выбивать стекла, чтобы выбраться из помещения, в котором орудовали террористы. Также сообщалось о заблокированных посетителях в подвальных помещениях «Крокуса».

Выжившие после теракта в «Крокусе» сообщали о, как минимум, четырех заблокированных лестницах и дверях с системой «Антипаника». Как рассказала Readovka одна из пострадавших, которая сейчас лечится в больнице, двери были закрыты на велосипедные замки, поэтому им приходилось выбивать стеклянные двери и окна, чтобы покинуть здание.

В то же время владельцы «Крокуса» Араз и Эмин Агаларовы в своем заявлении о трагедии заверили, что «система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы», и «именно благодаря этому многим людям удалось выбраться».

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По данным СК, жертвами стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте сгоревшего концертного зала продолжается разбор завалов.

Согласно последней информации, в больницах остается 97 пострадавших. По данным минздрава, всего в результате теракта получили ранения 182 человека.



Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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