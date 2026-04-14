В Москве задержаны трое агентов Киева, готовивших подрыв высокопоставленного силовика

ФСБ сообщила о задержании троих граждан Украины, Молдавии и России, которые готовили теракт в Москве в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

По данным спецслужбы, задержанный гражданин Украины служит в ВСУ и участвовал в боевых действиях против ВС России на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года он был завербован СБУ и направлен в Москву для разведдеятельности и совершения убийств. Фигурант изъял из тайника компоненты взрывного устройства, собрал бомбу, спрятал ее в багажнике электроскутера и доставил к месту совершения теракта около бизнес-центра.

Гражданин Молдавии был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе. В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заранее прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи куратору в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва.

Гражданин России по заданию СБУ перед терактом осуществил видеосъемку парковки, где должны были поставить заминированный скутер, и переправил запись куратору за денежное вознаграждение.

Розыск других причастных к подготовке теракта лиц продолжается, отметили в ФСБ.

Напомним, в начале апреля ФСБ сообщала о предотвращении в Москве теракта против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур. Отмечалось, что в ходе проверки безопасности у одного из бизнес-центров столицы был обнаружен электроскутер, в багажник которого было заложено мощное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Самодельная бомба состояла из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества и поражающих элементов в виде болтов и гаек. Уголовное дело изначально возбудили по статье о незаконном хранении и сбыте оружия, затем его квалифицировали по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

