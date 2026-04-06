Жителя Астрахани задержали за призывы к терроризму и экстремизму

В Астрахани задержали мужчину, который призывал к совершению террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Выявить сторонника украинского военизированного националистического объединения удалось благодаря совместным усилиям сотрудникам ведомства совместно с коллегами из УФСБ по Южному военному округу.

«В открытом доступе интернет-мессенджера Telegram разместил комментарии, призывающие к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти РФ», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности»).

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Терроризм

