Вторник, 5 мая 2026, 15:47 мск

На Кубани задержали вербовщиков террористической ячейки

В Краснодарском крае задержали трех членов террористической ячейки, которые вербовали россиян. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, террористы действовали в Анапе. Они вербовали граждан, чтобы те уехали в Сирию и принимали участие в совершении терактов.

В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых запрещенную литературу и средства связи.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Склонение к участию в террористической организации», «Содействие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к участию в террористической организации».

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

