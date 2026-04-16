В Крыму задержали двух террористов с бомбой

В Крыму задержали двух мужчин, готовивших теракт. Подозреваемые достали бомбу и определили четыре объекта для возможного подрыва.

Как сообщили в региональной прокуратуре, один из мужчин по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами летом 2024 года и вскоре привлек к совершению преступлений своего знакомого. По указанию кураторов они извлекли из тайника самодельное взрывное устройство.

Кроме того, мужчины определили четыре объекта для возможного подрыва и внимательно изучали местность, чтобы подобрать маршруты для скрытого перемещения.

Террористов задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

