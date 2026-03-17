В Нигерии более 20 человек погибли в результате нескольких терактов

В Нигерии прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли 23 человека, еще 108 получили различные ранения. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Теракты были совершены в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Террористы-смертники привели в действие несколько взрывных устройств.

«К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли и еще 108 получили травмы разной степени тяжести», – говорится в заявлении полиции штата.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.

Абуджа, Зоя Осколкова

