В Нигерии более 20 человек погибли в результате нескольких терактов

В Нигерии прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли 23 человека, еще 108 получили различные ранения. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.
Теракты были совершены в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Террористы-смертники привели в действие несколько взрывных устройств.
«К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли и еще 108 получили травмы разной степени тяжести», – говорится в заявлении полиции штата.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.
Абуджа, Зоя Осколкова
