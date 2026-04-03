В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного силовика

Спецслужбы предотвратили теракт против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«В Москве предотвращен резонансный террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы», – сообщили в ЦОС.
Злоумышленники заложили в багажник электроскутера взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Транспорт был припаркован у одного из столичных бизнес-центров.
«На месте происшествия взрывотехниками ФСБ России изъято СВУ, состоящее из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов, гаек, управляемое посредством WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема», – добавили в ЦОС.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении и сбыте оружия, затем его квалифицировали по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.
Москва, Зоя Осколкова
