В России за год уничтожили 79 террористических ячеек

За прошлый год спецслужбы в России пресекли деятельность 79 ячеек террористов и их пособников. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

«В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Задержаны более 2,5 тысяч бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов», – сказал глава ФСБ.

Кроме того, по его словам, были предотвращены взрывы самодельных бомб и стрельба в транспорте и многоквартирных домах, а также убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии.

«Сделано многое, хотя и не все попадает на ленты новостей», – подчеркнул Бортников.

Директор ФСБ добавил, что в 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАКа предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.

Москва, Зоя Осколкова

