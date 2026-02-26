российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 13:02 мск

В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного

В Санкт-Петербурге спецслужбы предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что два россиянина действовали по заданию спецслужб Украины. Они вступили в переписку с представителями киевского режима в мессенджере и по заданию куратора забрали из тайника бомбу.

Затем подозреваемые проследили за российским военным, выяснили его место жительства и установили СВУ под автомобиль. Бомбу обезвредили сотрудники ФСБ.

Террористов задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

