В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного

В Санкт-Петербурге спецслужбы предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что два россиянина действовали по заданию спецслужб Украины. Они вступили в переписку с представителями киевского режима в мессенджере и по заданию куратора забрали из тайника бомбу.
Затем подозреваемые проследили за российским военным, выяснили его место жительства и установили СВУ под автомобиль. Бомбу обезвредили сотрудники ФСБ.
Террористов задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
