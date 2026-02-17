В Пакистане 11 человек погибли и семеро пострадали в результате теракта

В Пакистане террористы совершили нападение на контрольно-пропускной пункт. В результате погибли 11 человек, еще семеро пострадали.

Теракт произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Вооруженные боевики использовали начиненный взрывчаткой автомобиль и подорвали КПП районе Баджаур.

В результате погибли 11 военнослужащих. Кроме того, семеро получили ранения, в том числе женщины и дети.

Ответным огнем уничтожены 12 террористов. Предполагается, что атаку организовали боевики запрещенного в стране движения «Техрик-е Талибан Пакистан».

Исламабад, Зоя Осколкова

