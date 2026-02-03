В Архангельской области задержали 15-летнего вербовщика для совершения диверсий

В Архангельской области 15-летний подросток примкнул к террористической группировке и набирал людей для совершения диверсий. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с конца 2025 года подросток стал принимать участие в деятельности международной организации, которая признана террористической и запрещена в России.

«Фигурант за денежное вознаграждение по заданию куратора подыскивал лиц для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Его противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Архангельской области», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору).

В доме подростка в ходе обыска изъяли средства связи и предметы, имеющие доказательное значение. Подозреваемого поместили под стражу.

Архангельск, Зоя Осколкова

