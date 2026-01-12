российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 января 2026, 11:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Пермского края пытался взорвать железнодорожный мост по заданию Киева

В Пермском крае предотвратили теракт на Свердловской железной дороге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги», – говорится в сообщении.

Задержан житель города Чусовой. Установлено, что мужчина подвергся влиянию мошенников и перевел им 350 тысяч рублей. После чего его привлекли к подготовке к теракту под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры». Дома у задержанного были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления бомбы, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Кроме того, следователи собирают доказательства для квалификации дел по ст. 30, ст. 205 («Приготовление к теракту») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Пермь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Спецслужбы задержали пособников террористов в Москве, Чечне и Ингушетии / В Турции семь полицейских ранены во время контртеррористической операции / Девушка пыталась установить бомбу на машине военного в Ставрополе / В Турции задержали свыше 100 пособников террористов / В Ставропольском крае задержали участника банды Басаева и Хаттаба / 13-летний подросток из Астрахани планировал теракты в двух регионах / В Волгодонске предотвратили теракт спецслужб Украины – задержана студентка с бомбой / В Башкирии задержали восемь участников террористической организации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Терроризм,