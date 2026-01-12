Житель Пермского края пытался взорвать железнодорожный мост по заданию Киева

В Пермском крае предотвратили теракт на Свердловской железной дороге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги», – говорится в сообщении.

Задержан житель города Чусовой. Установлено, что мужчина подвергся влиянию мошенников и перевел им 350 тысяч рублей. После чего его привлекли к подготовке к теракту под предлогом «проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры». Дома у задержанного были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления бомбы, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Кроме того, следователи собирают доказательства для квалификации дел по ст. 30, ст. 205 («Приготовление к теракту») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Пермь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube