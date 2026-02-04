российское информационное агентство 18+

Среда, 4 февраля 2026, 10:40 мск

На Кубани предотвратили теракт в колонии

В Краснодарском крае предотвращен теракт в исправительной колонии. Осужденный хотел убить сотрудников ФСИН.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского региона, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии.

Спецслужбам удалось пресечь преступление, пострадавших и ущерба в результате действий террориста нет. В ведомстве добавили, что в результате оперативных мероприятий «изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

