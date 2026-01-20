российское информационное агентство 18+

Вторник, 20 января 2026, 10:48 мск

Спецслужбы ликвидировали пособника террористки в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, который был причастен к организации теракта в Ставрополе. Целью преступления был военнослужащий министерства обороны РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, установлен гражданин России, житель Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

26 декабря в Ставрополе задержали девушку, которая собиралась установить самодельное взрывное устройство на автомобиль, припаркованный у военной части. Мощность бомбы составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным ФСБ, мужчина по заданию спецслужб Украины поместил в тайник взрывное устройство. Во время задержания подозреваемый начал стрелять по силовикам и был ликвидирован ответным огнем. Отмечается, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

Ставрополь, Зоя Осколкова

