В Крыму выявили ячейку террористов, вербовавшую мусульман

В Крыму выявили ячейку международной террористической организации, члены которой занимались вербовкой мусульман. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Преступную деятельность пресекли в Бахчисарайском районе. Сотрудники спецслужбы задержали двух граждан России. Отмечается, что радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии.

Установлено, что подозреваемые ходе конспиративных собраний вербовали в свои ряды местных мусульман для дальнейшего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

В ходе обысков изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, имеющие доказательное значение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube