В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции

Спецслужбы предотвратили теракт, который планировали совершить в отделе полиции два иностранца. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в <...> Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в <...> Уфе», – говорится в сообщении.

Иностранцы привлекли внимание правоохранителей, когда начали собирать данные об отделе полиции в столице Башкортостана. Кроме того, они приобрели огнестрельное автоматическое оружие и купили компоненты для самодельной бомбы.

Один из преступников открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован ответным огнем. Второго террориста задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Уфа, Зоя Осколкова

