ФСБ: покушение на генерала Алексеева заказала СБУ – киллеру обещали $30 тысяч

Задержанные по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину и дали показания об обстоятельствах подготовки нападения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, фигуранты действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Корба был непосредственным исполнителем покушения, а Васин – его пособником.

Корба был завербован СБУ в августе 2025 году в городе Тернополе на западе Украины. Он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и затем был заброшен в Россию в августе 2025 года через Кишинев и Тбилиси. Вербовка осуществлялась при содействии польских спецслужб, был задействован его сын – гражданин Польши Любош Корба, проживающий в городе Котовице.

По заданию СБУ Корба вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими в Московском регионе за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте. Пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом он изъял из схрона в Подмосковье, куда оружие заложили украинские спецслужбы. Из тайника он также получил электронный ключ от входной двери в подъезд дома, где проживал Алексеев, переданный сбежавшей на Украину Зинаидой Серебрицкой. Она арендовала квартиру в доме, где проживал генерал.

В день покушения Корба проник в подъезд дома, где проживал Алексеев, дождался его появления на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза. После совершения преступления он выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел в ОАЭ, где был задержан правоохранительными органами по запросу российской стороны. Как отметили в ФСБ, в случае успешного покушения на генерала СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов США.

Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания в период подготовки преступления, а также обеспечил Корбу проездными билетами в общественном транспорте. По информации ФСБ, «участие в преступлении принял по террористическим мотивам». Васин был сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), участвовал в протестных акциях в Москве.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный выстрелил в генерала-лейтенанта несколько раз. Алексеев был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Накануне стало известно о задержании Корбы и Васина. Оба – граждане России. Корбу задержали в Дубае и выдали России. Замоскворецкий суд Москвы отправил его под арест. Васин был задержан в Москве. Еще одна соучастница преступления Зинаида Серебрицкая успела выехать на Украину. По информации ФСБ, она является уроженкой Луганской области, российский паспорт получила в 2020 году. В декабре 2025 года Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где было совершено покушение на генерала Алексеева.

