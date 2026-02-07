ТАСС: генерал Алексеев пришел в сознание

Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на жизнь которого накануне было совершено покушение, находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По сведениям агентства, врачи с осторожностью говорят, что угрозы для его жизни нет, операция прошла успешно.

«На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сказал источник.

Как сообщалось ранее, покушение на Алексеева было совершено накануне, 6 февраля, в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный выстрелил в генерала-лейтенанта несколько раз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube