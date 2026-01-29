В Дагестане предотвратили теракты на железной дороге и религиозном объекте

Спецслужбы предотвратили теракты на железной дороге и религиозном объекте в Дагестане. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России и МВД России пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона «Махачкала – Дербент» Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги», – говорится в сообщении.

Два местных жители вступили в переписку с вербовщиком, принесли присягу и заявили о готовности совершить теракты. По указанию куратора они выбрали цели, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.

Боевиков попытались задержать вблизи железнодорожной станции Уллубиево в Карабудахкентском районе, но они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Отмечается, что среди силовиков и мирных жителей пострадавших нет

Правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники. Кроме того, по местам проживания фигурантов изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube