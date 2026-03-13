Жителя Геленджика задержали за призывы к терактам против военных

Спецслужбы задержали жителя города Геленджика, который в интернете призывал к совершению терактов в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Как установили правоохранители, 53-летний мужчина опубликовал в одном из групповых сообществ в мессенджере Telegram комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических действий в отношении военнослужащих РФ, а также оправдывал подобные действия украинского режима.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»