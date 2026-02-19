российское информационное агентство 18+

Спецслужбы задержали участников террористической ячейки, созданной в колонии Забайкалья

Спецслужбы задержали семерых участников террористической ячейки, созданной в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операция по задержанию подозреваемых проводилась ФСБ совместно с ФСИН и Следственным комитетом в Дагестане, Забайкалье, Вологодской области и Краснодарском крае.

«Возбуждено уголовное дело в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что ранее фигуранты совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, а также готовили теракты и занимались пропагандой и оправданием деструктивных идеологий. У злоумышленников изъята запрещенная литература.

Чита, Зоя Осколкова

