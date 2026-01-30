российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 января 2026, 11:05 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге задержали агента Украины, планировавшего убийство военного

В Санкт-Петербурге задержали украинского агента, который планировал убийство военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант был завербован через мессенджер. Он выразил готовность совершить теракт и начал подготовку, получил от украинского куратора огнестрельное оружие, провел разведку, выяснил адрес проживания потенциальной жертвы.

У подозреваемого изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Терроризм

В Дагестане предотвратили теракты на железной дороге и религиозном объекте / Вплоть до пожизненного: суд вынес приговор по делу об убийстве генерала Кириллова / В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции / Спецслужбы ликвидировали пособника террористки в Ставрополе / ФСБ задержала 19-летнего парня, пытавшегося совершить теракты в Севастополе / Житель Пермского края пытался взорвать железнодорожный мост по заданию Киева / Спецслужбы задержали пособников террористов в Москве, Чечне и Ингушетии / В Турции семь полицейских ранены во время контртеррористической операции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,