В Санкт-Петербурге задержали агента Украины, планировавшего убийство военного

В Санкт-Петербурге задержали украинского агента, который планировал убийство военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант был завербован через мессенджер. Он выразил готовность совершить теракт и начал подготовку, получил от украинского куратора огнестрельное оружие, провел разведку, выяснил адрес проживания потенциальной жертвы.

У подозреваемого изъяли заряженный пистолет Макарова с глушителем. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

