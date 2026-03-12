ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного военного в Севастополе

ФСБ сообщила о предотвращении теракта по заданию украинских спецслужб против высокопоставленного военного в Севастополе. Местный житель планировал взорвать сотрудника Минобороны в автомобиле, но был задержан до того, как смог подготовиться к теракту.

По информации спецслужбы, 39-летний подозреваемый через Telegram самостоятельно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Севастополец собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Также мужчина получил задание ликвидировать высокопоставленного военнослужащего, заложив под его машину самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Куратор передал ему координаты тайника с самодельной фугасной бомбой, инструкцию по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания сотрудника Минобороны, а также назвал дату, когда нужно было совершить теракт.

«Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России», – сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

