ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного военного в Севастополе

ФСБ сообщила о предотвращении теракта по заданию украинских спецслужб против высокопоставленного военного в Севастополе. Местный житель планировал взорвать сотрудника Минобороны в автомобиле, но был задержан до того, как смог подготовиться к теракту.
По информации спецслужбы, 39-летний подозреваемый через Telegram самостоятельно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Севастополец собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.
Также мужчина получил задание ликвидировать высокопоставленного военнослужащего, заложив под его машину самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Куратор передал ему координаты тайника с самодельной фугасной бомбой, инструкцию по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания сотрудника Минобороны, а также назвал дату, когда нужно было совершить теракт.
«Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России», – сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене.
Москва, Наталья Петрова
