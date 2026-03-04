В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку объектов ВПК

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который помогал украинским террористам в съемке объектов военно-промышленного комплекса.
Мужчина сам связался с представителями запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России» летом прошлого года. В течение нескольких месяцев он передавал куратору снимки военных предприятий, научных центров и объектов промышленной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.
В ходе обысков у подозреваемого также нашли запрещенные вещества. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – участие в террористической организации и покушение на сбыт наркотиков.
Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дела о государственной измене, передает ТАСС.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
