Среда, 4 марта 2026, 15:27 мск

В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку объектов ВПК

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который помогал украинским террористам в съемке объектов военно-промышленного комплекса.

Мужчина сам связался с представителями запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России» летом прошлого года. В течение нескольких месяцев он передавал куратору снимки военных предприятий, научных центров и объектов промышленной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

В ходе обысков у подозреваемого также нашли запрещенные вещества. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – участие в террористической организации и покушение на сбыт наркотиков.

Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дела о государственной измене, передает ТАСС.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

