В Пакистане 10 человек погибли при взрыве в мечети

В Пакистане не менее 10 человек погибли, еще 80 пострадали при взрыве в мечети. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в мечети Хадиджи Тул Кубры в районе Тарлай Калан в Исламабаде. Охранник остановил человека у входа, после чего прогремел взрыв.

Предположительно, это был террорист-смертник. Он не успел проникнуть в основное помещение, но это не спасло от значительного числа жертв. Не менее 10 человек погибли, еще около 80 получили различные ранения.

Правоохранительные органы проводят расследования. Устанавливаются личности соучастников и причастность террористических организаций.

Исламабад, Зоя Осколкова

