российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 февраля 2026, 14:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Пакистане 10 человек погибли при взрыве в мечети

В Пакистане не менее 10 человек погибли, еще 80 пострадали при взрыве в мечети. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в мечети Хадиджи Тул Кубры в районе Тарлай Калан в Исламабаде. Охранник остановил человека у входа, после чего прогремел взрыв.

Предположительно, это был террорист-смертник. Он не успел проникнуть в основное помещение, но это не спасло от значительного числа жертв. Не менее 10 человек погибли, еще около 80 получили различные ранения.

Правоохранительные органы проводят расследования. Устанавливаются личности соучастников и причастность террористических организаций.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Терроризм

На Кубани предотвратили теракт в колонии / В Архангельской области задержали 15-летнего вербовщика для совершения диверсий / В Санкт-Петербурге задержали агента Украины, планировавшего убийство военного / В Дагестане предотвратили теракты на железной дороге и религиозном объекте / Вплоть до пожизненного: суд вынес приговор по делу об убийстве генерала Кириллова / В Уфе предотвратили теракт в отделе полиции / Спецслужбы ликвидировали пособника террористки в Ставрополе / ФСБ задержала 19-летнего парня, пытавшегося совершить теракты в Севастополе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,