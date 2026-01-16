российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026, 11:37 мск

ФСБ задержала 19-летнего парня, пытавшегося совершить теракты в Севастополе

В Севастополе задержан молодой мужчина, пытавшийся совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры и ТЭК города.

По заданию украинских кураторов 19-летний гражданин России прибыл в Севастополь, где провел разведку стратегических объектов, приобрел канистры с горючим и пневматическое оружие для оказания сопротивления при задержании. Об этом информирует крымское управление ФСБ РФ.

В дальнейшем злоумышленник попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане. Затем он попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.

Силовики установили, что задержанный попал под влияние телефонных мошенников, склонивших его под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд отправил фигуранта под арест.

Симферополь, Наталья Петрова

