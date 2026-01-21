российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 17:10 мск

Вплоть до пожизненного: суд вынес приговор по делу об убийстве генерала Кириллова

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Фигурантам назначены длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.

В частности, как уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, пожизненный срок будет отбывать в колонии особого режима исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, внесенный в перечень террористов и экстремистов.

Суд также вынес приговор трем его сообщникам – Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву, которые также внесены в перечень экстремистов и террористов. Они приговорены на срок от 25 до 18 лет. Им предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших. При теракте были повреждены 27 квартир и 13 автомобилей.

Теракт был осуществлен в Москве 17 декабря 2024 года, было приведено в действие взрывное устройство, закрепленное на электросамокате, который был размещен возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов.

Москва, Анастасия Смирнова

