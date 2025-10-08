Завершено расследование теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, среди фигурантов Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Как считает следствие, фигуранты причастны к совершению теракта в Москве 17 декабря 2024 года, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, а собственникам 27 квартир и 13 автомобилей причинен имущественный вред.

В ходе расследования установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову», – пояснила Петренко.

Курбонов со своей стороны под контролем своих кураторов осуществил сборку взрывного устройства, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов.

«Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее приисканной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым», – отметили в СК.

Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается, уточнили в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

