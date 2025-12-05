В Башкирии задержали восемь участников террористической организации

Спецслужбы задержали в Башкирии участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории региона функционеры терструктуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников», – говорится в сообщении.

В ходе обысков у террористов изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено по ч.ч. 1, 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Уфа, Зоя Осколкова

