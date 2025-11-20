Вынесен приговор по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны в Москве

Суд вынес приговор в отношении внесенного в список террористов и экстремистов Евгения Серебрякова*, виновного в совершении теракта на Синявинской улице в Москве, где был подорван автомобиль офицера Минобороны России.

Ему назначено 25 лет лишения свободы, 20 из которых он проведет в колонии строгого режима.

«Приговором суда Евгению Серебрякову* назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей», – уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Теракт был совершен утром 24 июля 2024 года. В результате подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado пострадали два человека.

* – физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом перечень террористов и экстремистов

Москва, Анастасия Смирнова

