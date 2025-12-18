В Волгодонске предотвратили теракт спецслужб Украины – задержана студентка с бомбой

ФСБ сообщила о предотвращении теракта возле здания администрации города Волгодонска Ростовской области. Силовики задержали 16-летнюю студентку колледжа с бомбой. Теракт в людном месте готовили спецслужбы Украины, заявили в пресс-службе ФСБ.

По данным спецслужбы, патрульный наряд полиции задержал девушку для проверки в центре города, в районе парка «Юность». Она направлялась к зданию городской администрации с тяжелым рюкзаком, который привлек внимание правоохранителей. Студентка затруднилась пояснить его содержимое. Полицейские заподозрили, что в рюкзаке находится самодельное взрывное устройство. Взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке СВУ.

В ходе разминирования было установлено, что студентка переносила самодельную бомбу мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. СВУ было снабжено электронным реле времени и начинена поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей.

По словам задержанной, рюкзак она забрала из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. Девушка должна была доставить его ко входу в администрацию для передачи чиновнику.

Как отметили в ФСБ, исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад студентка стала очередной жертвой интернет-мошенников. «В действительности девушка могла стать «террористкой – смертницей», – подчеркнули в спецслужбе. Там добавили, что продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия. «Принимается процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании четырех подростков 14-17 лет, которые готовили подрыв нефтепровода «Дружба» в Липецкой области по заданию украинских спецслужб.

