ФСБ сорвала подрыв нефтепровода «Дружба» по заданию Киева

В Липецкой области задержали четырех подростков, готовивших диверсию на наземном участке нефтепровода «Транснефть-Дружба». Об этом сообщила ФСБ России.

По данным спецслужбы, несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет планировали взорвать нефтепровод в Лебедянском районе Липецкой области по заданию украинских спецслужб.

Как выяснила ФСБ, в октябре задержанные в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его заданиям подростки за денежное вознаграждение успели совершить поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и собирались забрать из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва нефтепровода, когда и были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

За совершенные преступления подросткам грозит до 20 лет лишения свободы, напомнили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

