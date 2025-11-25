российское информационное агентство 18+

В Калининградской области подросток готовил теракт в храме

В Калининградской области задержали 17-летнего юношу, который готовил террористический акт в храме. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По версии следствия, несовершеннолетний с использованием мессенджера Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и признана Верховным судом Российской Федерации запрещенной на территории страны, сообщил ему о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима», – говорится в сообщении.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Подросток приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Злоумышленника задержали с поличным недалеко от храма.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). Подозреваемого поместили под стражу. Расследование продолжается.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

