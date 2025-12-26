Девушка пыталась установить бомбу на машине военного в Ставрополе

В Ставрополе задержали девушку, которая попыталась заминировать автомобиль военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе предотвращена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Краснодарского края, 2007 года рождения, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.
Девушку задержали, когда она собиралась установить самодельное взрывное устройство на автомобиль, припаркованный у военной части. Мощность бомбы составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Отмечается, что девушка действовала под влиянием мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием, а теперь в действительности стала фигуранткой нескольких уголовных дел.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»