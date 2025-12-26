российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 декабря 2025, 13:07 мск

Девушка пыталась установить бомбу на машине военного в Ставрополе

В Ставрополе задержали девушку, которая попыталась заминировать автомобиль военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе предотвращена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Краснодарского края, 2007 года рождения, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.

Девушку задержали, когда она собиралась установить самодельное взрывное устройство на автомобиль, припаркованный у военной части. Мощность бомбы составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что девушка действовала под влиянием мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием, а теперь в действительности стала фигуранткой нескольких уголовных дел.

Ставрополь, Зоя Осколкова

