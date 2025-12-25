В Ставропольском крае задержали участника банды Басаева и Хаттаба

В Ставропольском крае задержали члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела о нападении участников бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский район Республики Дагестан. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении преступления задержан житель Ставропольского края Алиби Яипкаев», – отметила Петренко.

По данным следствия, мужчина принимал участие в мятеже, совершил посягательство на жизнь военнослужащих, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших обеспечение общественной безопасности.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ («Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащего»). Фигурант заключен под стражу.

В августе 1999 года не менее 1 тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на Ботлихский район Дагестана «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ». Тогда погибли десятки людей. Следователи продолжают устанавливать всех участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Ставрополь, Зоя Осколкова

