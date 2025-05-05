В Дагестане вооруженные бандиты напали на полицейских

В Дагестане трое преступников открыли огонь по полицейским, а затем скрылись на служебной машине. В республике объявлен план «Перехват».

Инцидент произошел в Махачкале. Вооруженные мужчины напали на патруль ДПС на улице Тагирова.

Предварительно, в результате были ранены трое полицейских, один из злоумышленников убит ответным огнем.

Двое других преступников угнали автомобиль полиции и пытаются выехать за пределы города, нарушая ПДД. Правоохранители объявили план «Перехват».

Место происшествия оцеплено. Также, по неподтвержденной информации, в результате перестрелки пострадал ребенок, его ранило осколком в руку.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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