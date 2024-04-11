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Четверг, 11 апреля 2024, 10:16 мск

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В Кабардино-Балкарии спецслужбы ликвидировали двух боевиков

В Кабардино-Балкарии правоохранители ликвидировали бандитов, открывших огонь. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ходе контртеррористической операции боевики была заблокированы на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь по правоохранителям.

«Уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», – говорится в сообщении.

В НАК добавили, что потерь среди силовиков и гражданского населения нет.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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