В Дагестане задержали пятерых террористов

В Дагестане задержали пять человек, планировавших теракты. Преступники прятали тонну взрывчатого вещества в тайнике.

Группа была организована в Кизлярском районе. Члены преступной организации приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и хранили их в тайнике. В ходе обысков правоохранители обнаружили тонну аммиачной селитры и другие элементы для совершения подрывов в республике.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 205 (Приготовление к преступлению – террористский акт) УК РФ.

Советский районный суд Махачкалы арестовал фигурантов на два месяца.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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