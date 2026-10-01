Полицейские задержали еще трех членов банды Басаева и Хаттаба

Полицейские задержали еще трех участников банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, причастных к нападениям на военных в Чечне в 1999-2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Задержаны еще три фигуранта уголовных дел о нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 1999 и 2000 годах в Чеченской Республике», – говорится в сообщении.

Петренко уточнила, что членов банды Басаева и Хаттаба задержали в Татарстане, Башкортостане и Ингушетии при содействии Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО, ФСБ России и территориальных подразделений ведомства.

По данным следствия, в 1999-2000 годах мужчины нападали на полицейских и военных в Шелковском и Веденском районах Чечни. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

В августе 1999 года не менее 1 тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на Ботлихский район Дагестана «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ». Тогда погибли десятки людей. Следователи продолжают устанавливать всех участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Магас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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