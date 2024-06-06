В Дагестане задержан член банды Басаева

Правоохранители задержали члена банды Шамиля Басаева Казбека Анасова, который принимал участие в нападении на город Буденновск. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Житель Дагестана обвиняется по статьям Уголовного кодекса о террористическом акте, бандитизме, захвате заложников и убийстве. «Получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, Анасов добровольно вступил в банду Басаева в первой половине июня 1995 года и принял участие в совершении особо тяжких преступлений. 14 июня 1995 года в составе вооруженной банды Басаева численностью не менее 160 человек обвиняемый совершил нападение на организации и граждан Буденновска.

«В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан», – отметила Петренко.

Фигурант остается под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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