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Понедельник, 22 апреля 2024, 13:04 мск

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В Карачаево-Черкесии неизвестный расстрелял наряд полиции

В Карачаево-Черкесии совершено нападение на наряд полиции. По последним данным, два человека погибли, еще один госпитализирован. Преступника разыскивают.

Как сообщили в региональном управлении СКР, нападению подвергся наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». «Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», – говорится в сообщении.

Двое пострадавших скончались на месте от огнестрельных ранений, третий госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого лица», – добавили в СКР.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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