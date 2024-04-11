В Кабардино-Балкарии подозреваемые в терроризме обстреляли силовиков

В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. Спецназ блокировал несколько подозреваемых, которые открыли огонь по правоохранителям.

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности», – сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Сегодня ночью несколько подозреваемых в террористической деятельности были заблокированы на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик. В ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь.

«Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК. О ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно», – добавили в комитете.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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