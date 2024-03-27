российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2024, 11:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане задержали участника вооруженного мятежа

В Дагестане задержали участника банды, ответственной за нападение на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений… «вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают роль фигуранта и конкретные действия, которые он совершал в ходе нападения, а также проверяют причастность к совершению иных преступлений.

Ранее правоохранители установили 43 подозреваемых, из них 24 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, пятеро объявлены в розыск, двое были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, уголовные дела в отношении еще восьми боевиков рассматриваются судами.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Боевики на Северном Кавказе

Спецслужбы предотвратили 16 терактов на Северном Кавказе в 2023 году / В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба / В Ингушетии в рамках КТО застрелили боевика / На Кавказе задержали участника банды Басаева и Хаттаба / При нападении на пост полиции в Ингушетии пострадал один человек / В Дагестане полицейские застрелили открывшего по ним огонь мужчину / На Ставрополье ликвидировали планировавших теракт на железной дороге боевиков / В Кабардино-Балкарии ликвидировали рецидивистов, готовивших теракт в военкомате

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе,