В Дагестане задержали участника вооруженного мятежа

В Дагестане задержали участника банды, ответственной за нападение на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений… «вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают роль фигуранта и конкретные действия, которые он совершал в ходе нападения, а также проверяют причастность к совершению иных преступлений.

Ранее правоохранители установили 43 подозреваемых, из них 24 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, пятеро объявлены в розыск, двое были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, уголовные дела в отношении еще восьми боевиков рассматриваются судами.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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