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Четверг, 7 марта 2024, 15:55 мск

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Спецслужбы предотвратили 16 терактов на Северном Кавказе в 2023 году

За прошлый год на Северном Кавказе удалось предотвратить 16 терактов, пресечена деятельность почти полутора сотен групп сторонников террористических организаций. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп – сторонников международных террористических организаций», – рассказал Патрушев на совещании в Магасе.

Кроме того, за 2023 год предотвращено 21 преступление террористической направленности, в числе которых 16 терактов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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