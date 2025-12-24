российское информационное агентство 18+

13-летний подросток из Астрахани планировал теракты в двух регионах

В Астрахани задержали 13-летнего подростка, который планировал совершить террористические акты на территории двух регионов.

Как сообщает Советский районный суд города, мальчик дома «собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан».

«Более того, создал сообщество в мессенджере Telegram с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств», – говорится в сообщении.

Замысел подростка раскрыли сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Астраханской области совместно с УФСБ. Уголовное дело в отношении мальчика возбуждено не было из-за малолетнего возраста. Подростка на месяц поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Астрахань, Зоя Осколкова

Метки / Терроризм

