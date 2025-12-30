Спецслужбы задержали пособников террористов в Москве, Чечне и Ингушетии

Спецслужбы задержали членов запрещенной в России террористической группировки «Батал-Хаджи»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией на территории г. Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева»», – говорится в сообщении.
У баталхаджинцев* изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).
* Террористическая организация, запрещена в России.
Москва, Зоя Осколкова
