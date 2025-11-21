российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 12:46 мск

На Кубани задержали украинца, готовившего теракт на железной дороге

В Краснодаре предотвращен теракт на железной дороге, который планировал осуществить по заданию СБУ гражданин Украины с целью срыва поставок военных грузов в зону специальной военной операции. Об этом сообщает региональный главк ФСБ.

По информации спецслужбы, проживающий на территории Краснодарского края украинец был завербован сотрудником Службы безопасности Украины во время общения в запрещенной в РФ социальной сети. Представитель украинских спецслужб дал мужчине задание подорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить график перевозок военной техники и вооружений в зону СВО. Противоправные действия гражданина Украины были пресечены сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

У задержанного изъяли телефон, где обнаружили переписку с куратором. В оборудованном тайнике нашли самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва путей.

Злоумышленник признал вину. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Краснодар, Наталья Петрова

