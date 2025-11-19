На Кубани задержали бывшего священника за вербовку в террористы

В Краснодарском крае спецслужбы задержали бывшего священника, который вербовал граждан в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус».

Мужчину отлучили от церкви более десяти лет назад. Ранее он был руководителем прихода Греческой православной церкви в честь Иверской Божией Матери, передает ТАСС.

По данным следствия, бывший священнослужитель выходил на связь с представителями разных террористических структур и по их заданиям пытался привлекать прихожан и представителей казачьих общин к разведывательно-подрывной деятельности на Кубани.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Задержанный свою вину признал.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube