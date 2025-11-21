российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 18:58 мск

Шендерович* и Чичваркин* попали в список террористов и экстремистов

Признанные ранее иноагентами писатель Виктор Шендерович*, бизнесмен Евгений Чичваркин*, экс-депутат заксобрания Петербурга Максим Резник* и бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

В октябре эти иноагенты стали фигурантами уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Ранее на текущей неделе стало известно, что бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов*, который ранее был признан иноагентом, также внесен в перечень экстремистов и террористов. Он также замешан в уголовном деле о насильственном захвате власти в России.

*физическое лицо, признанное в РФ иноагентом и внесенное в списке террористов и экстремистов

Вашингтон, Анастасия Смирнова

